Cristian Sapunaru gündeme geldi

GÖZTEPE, için Kayserispor'lu Cristian Sapunaru ile de temasta olduğu iddia edildi. Cristian Titi'nin sözleşmesini feshederek ayrıldığı Göz-Göz'de, Alpaslan ve Atınç gibi stoperlerin de sözleşmelerinin sona erecek olması nedeniyle sarı-kırmızılı kurmayların, Kayserispor'da kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki Rumen savunmacıya kanca attığı belirtildi. Savunmacıya, sarı-kırmızılı yönetimin 1 yıllık sözleşme teklif edeceği konuşuluyor. Sapunaru, R.Bükreş, Porto, Zaragoza, Elche ve Türkiye'de de Denizlispor'da forma giymişti.