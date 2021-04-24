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Haberler Spor Cristian Sapunaru gündeme geldi

gündeme geldi

Cristian Sapunaru gündeme geldi

24.4.2021

GÖZTEPE, için Kayserispor'lu Cristian Sapunaru ile de temasta olduğu iddia edildi. Cristian Titi'nin sözleşmesini feshederek ayrıldığı Göz-Göz'de, Alpaslan ve Atınç gibi stoperlerin de sözleşmelerinin sona erecek olması nedeniyle sarı-kırmızılı kurmayların, Kayserispor'da kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki Rumen savunmacıya kanca attığı belirtildi. Savunmacıya, sarı-kırmızılı yönetimin 1 yıllık sözleşme teklif edeceği konuşuluyor. Sapunaru, R.Bükreş, Porto, Zaragoza, Elche ve Türkiye'de de Denizlispor'da forma giymişti.

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