İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcünün, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi. Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim." dedi.
Zlatan 1 yıl daha Milan’da olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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