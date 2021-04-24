Zlatan 1 yıl daha Milan’da olacak

İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcünün, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi. Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim." dedi.