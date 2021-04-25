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Haberler Spor Ceferin: Avrupa Süper Ligi saçmalık

: saçmalık

Ceferin: Avrupa Süper Ligi saçmalık

25.4.2021

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi girişiminin "saçmalık" olduğunu söyledi. Ceferin, ilk olarak bu girişimde 12 takımın yer aldığını hatırlatarak, "Bu proje tamamen saçmalıktan ibaretti. Ardından, inanılmaz gerçekten ama organizasyonları, hükümetleri, taraftarları, eski ve aktif futbolcuları, hepimizi çok hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı ve bu her zaman büyük bir hata olmuştur" dedi. Projenin çok zayıf olduğunu kaydeden Ceferin, "İlgi çekici bir lig olmayacaktı. Tüm bunların üstüne, toplumun gücünü hafife aldılar ve futbolun hepimizin oyunu olduğunu unuttular. Gelip geçiciyiz. Biz gideceğiz ama futbol her zaman kalacak. Bunun aptal bir fikir olduğu ve tekrarlanmaması gerektiği anlaşıldı" diye konuştu.
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