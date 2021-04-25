İbrahim Çolak Avrupa beşincisi

AVRUPA Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İzmirli milli sporcu İbrahim Çolak, halka aleti finallerini 5. sırada tamamladı. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu milli sporcu, halka aletinde 14.733 puanla Avrupa 5'incisi oldu. İbrahim, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanmıştı. Şampiyonada halka aletinde 5.400 puanla Yunan Eleftherios Petrounias altın, 15.033 puanla Rus Nikita Nagornyy gümüş, 14.900 puanla İtalyan Salvatore Maresca bronz madalya elde etti. Yer aleti finallerinde yarışan diğer İzmirli sporcular Ahmet Önder dördüncü, Adem Asil ise altıncı oldu. Cimnastik Şampiyonası'nın son gününde bugün milli sporculardan Ferhat Arıcan paralel bar, Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Adem Asil de barfikste final mücadelesine çıkacak.

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