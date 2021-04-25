Kasapoğlu: Final için hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu. Yenileme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, İsviçre'nin Nyon Kentindeki UEFA genel merkezinden İstanbul'a getirilen UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nın yanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne her açıdan hazır olduklarını belirterek, "Stadımızı Türkiye Futbol Federasyonumuz zemini, tribünleri, teknik altyapısı, ışıklandırma, localarıyla tamamen yeniledi.

"SPOR ALTYAPISINDA BİR DEVRİM"

Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her alanda olduğu gibi spor altyapısında da ciddi bir devrim gerçekleştirildi. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla her branşa hitap edecek altyapımız var. Bunlardan bir tanesi de statlarımız. UEFA verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. Aynı zamanda en modern statlara da sahibiz. Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda inanıyorum ki en güzel şekilde, sıcaklığımız, samimiyetimizle finale ev sahipliği yapacağız" şeklinde konuştu.