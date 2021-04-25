Şampiyonlar yurda döndü

POLONYA'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilogramda mücadele ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, 57 kilogramda mücadele ederek 2'nci Avrupa şampiyonluğunu kazanan Süleyman Atlı ve 97 kilogram kategorisinde 2'nci olan ve gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'in bulunduğu Milli Takım kafilesi, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılanan şampiyon güreşçilere, Güreş Federasyonu ile ASKİ Spor Kulübü yetkileri çiçek verdi. Havaalanında aileleri tarafından karşılanan sporcular, büyük mutluluk yaşadı. Akgül, desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililere teşekkürlerini sundu.

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