Altın adam Ferhat

İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak göğsümüzü kabarttı. Göztepe Spor Kulübü sporcusu olan 28 yaşındaki Arıcan, paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı. Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Arıcan'ın ardından ikinci olan Rus David Belyavskiy 15.133 puanla gümüş, Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann 15.100 puanla bronz madalya kazandılar. Paralel bar aleti finalinde Türkiye'yi temsil eden bir başka İzmirli sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

GÖZTEPE'DEN KUTLAMA

Göztepe Kulübü de Arıcan'ın bu başarısının hemen ardından sosyal medyadan bir kutlama mesajı yayınladı ve "Ferhat Arıcan, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanıp üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Ferhat" ifadelerini kullandı.



ADEM ASİL'DEN BRONZ MADALYA

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Şavkar Kulübü'nün İzmirli sporcusu Adem Asil, barfiks aleti finallerini üçüncü sırada tamamlayıp bronz madalya kazandı. Asil, 13.766 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 13.466 puan ile beşinci sırada yer aldı. Organizasyonda 14.066 puanla Rus David Belyavskiy altın, 13.833 puanla Alman Andreas Toba ise gümüş madalya elde etti.



KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ferhat Arıcan'ı tebrik etti. Kasapoğlu, "Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan'ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakıp bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Emeği geçen antrenörlerimizi ve teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.