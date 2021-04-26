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Haberler Spor Bandırmaspor'da yaprak dökümü

'da yaprak dökümü

Royal Hastanesi 'da teknik direktör ve sportif direktör ile yollar ayrıldı.

Bandırmaspor'da yaprak dökümü
DHA

26.04.2021, 16:19

Kulüpten yapılan açıklamada yeni yapılanma kapsamında karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sn. Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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