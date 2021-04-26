Güreşte 2 madalya daha aldık

POLONYA'NIN başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününü iki madalya ile kapattık. Grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal gümüş madalya alırken, grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, bronz madalyanın sahibi oldu. Kamal, finalde dünya ve Avrupa şampiyonu Rus Sergey Emelin ile karşılaştı. Final müsabakasını 4-1 kaybeden milli güreşçi, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kerem, Avrupa şampiyonalarında geçen yıl gümüş, 2019'da bronz madalya elde etmişti. Kerem Kamal, çeyrek finalde Ukraynalı Viktor Petryk'i 5-1, yarı finalde Belaruslu Hleb Makaranka'yı 7-2 yenmişti.

3-1 YENDİ

Murat Fırat ise üçüncülük karşılaşmasında İtalyan Zaur Kabaloev'i 3-1 yendi. Fırat, ilk turda Alman Witalis Lazovski'yi 5-1, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus'u tuşla mağlup etmişti. Yarı finalde Sırp Mate Nemes ile karşılaşan Fırat, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetmişti.