İzmir Büyükşehir buz hokeyinde Süper Lig'de

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Buz Hokeyi 1. Ligi Play-Off finalinde Çayyolu Gordion'u 13-0 yenerek bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yeniden çıktı. 2019'da Süper Lig'de oynayan, 2020'de Süper Lig'e katılmama kararı aldıktan sonra bu yıl 1. Lig'de devam eden Büyükşehir Belediyespor ile Çayyolu Gordion arasındaki maç Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda oynandı. İlk maçta Genç Ankaralılar Spor Kulübü'nü 11-2 yenerek finale adını yazdıran İzmir temsilcisi, son maçtan da 13-0'lık galibiyetle ayrılıp Süper Lig'e yükseldi. Şampiyon olan İzmir BŞB'ye kupasını federasyon başkanı Halit Albayrak verdi.

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