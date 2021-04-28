Konak Belediye’ye dişli rakip

KONAK Belediyespor, Antalya'da yapılan Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Her gruptan ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği çeyrek finalde D Grubu lideri Konak Belediyespor, A Grubu ikincisi Fatih Vatan Spor ile yarın saat 16.00'da Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları tur atlayan takımı belirleyecek. Konak Bld, ligde daha önce 5 yıl üst üste şampiyon olarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti. Konak Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Didem Taş, çeyrek final karşılaşmasında takımının formasıyla 200. maçına çıkacak.

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