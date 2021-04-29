Denizlispor ağır yaralı

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, hayati maçta Kayserispor'a 5-2 yenilip, kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. 4. dakikada Pedro Henrique soldan ceza sahasına sokulup yakın direk dibine doğru şutunu çekti, kaleci Abdulkadir gole izin vermedi. 16'da sağdan Dossevi'nin ortasında arka direğe düşen top Rodallega'nın önünde kaldı. Kaleci Doğan kalesini zamanında terk edip Rodallega'ya şut şansı tanımadı. 18'de Kvrizc'in savunmanın arkasına atttığı topu göğsüyle indiren İlhan çok şık bir aşırtma vuruşla kaleci Abdulkadir'i avladı: 1-0. 26'da Avramovski ceza alanına girdi düzeltip vurdu, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Hakem Özgür Yankaya elle oynama nedeniyle golü saymadı, VAR'da yapılan incelemeyle gol sayıldı. 31'de Hasan'ın köşe atışına Sagal iyi yükseldi: 2-1. 41'de Murawski 4 dakikada gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı. 42'de Sabovic vurdu, kaleci Abdulkadir çıkardı. 45+5'te İlhan'ın pasında Avramovski maçta farkı ikiye çıkardı: 3-1.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

51'de Lennon'ın köşe atışından ortasında Nehuen Paz kafayı vurdu: 4-1. 56'da Avramovski'nin şutu direkte patladı. 60'ta sağdan Lennon'un ön direğe çıkarttığı topa İlhan dokundu: 5-1. 70'te Avramovski çıkardı, Melih dokundu kaleci Abdulkadir çıkardı. 81'de Recep vurdu kaleci Doğan'dan dönen topu Mesanovic tamamladı: 5-2. 84'te Ali Yavuz'un şutunu kaleci Doğan çıkardı. 87'de Mesanovic'in vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi. 90'da Ali Yavuz'un pasında Sakıb durumu 5-3'e getirdi. 90+5'te Ramazan'ın pasında Melih skoru belirledi: 6-3.



TANDOĞAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Sivasspor maçı kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını Kayseri'de sahaya sürdü. Tandoğan, Özer Özdemir, Muris Mesanovic'i yedek kulübesine çekti, Oğuz Yılmaz ile Mathieu Dossevi'ye şans verdi. Horoz'da, sakatlığı nedeniyle Kubilay Aktaş'ın yerine de Hasan Ayaroğlu ilk 11'de sahaya çıktı. Yeşil-siyahlılarda, Hadi Sacko, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, kaleci Hüseyin Altıntaş ve kaleci Cenk Gönen kadroda yer almadı.



OĞUZ ŞOKUOĞUZ

Denizlispor'da, Kayserispor maçının 4. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Horoz'da, stoper Oğuz Yılmaz sakatlanarak maça devam edemedi. Yeşil-siyahlı takımda, Oğuz'un yerine Özer Özdemir dahil oldu.