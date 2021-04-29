F1 yeniden Türkiye’de

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, yeniden Türkiye'de. Dev organizasyon Kanada'nın çekilmesiyle birlikte 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip F1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı. F1'in Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin TC Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, şöyle konuştu:

"TEMASLARIMIZ SONUÇ VERDİ"

"Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi F1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz."

BİLET AÇIKLAMASI

Bilet satışları ile ilgili de konuşan Vural Ak,"Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali ise "Türkiye'nin geçen sezonki muhteşem yarıştan sonra 2021'de Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz" yorumu yaptı.