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Nazilli Belediyespor 2’inci lige yükseldi

Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor’u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.