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Haberler Spor Nazilli Belediyespor 2’inci lige yükseldi

2’inci lige yükseldi

Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden , deplasmanda karşılaştığı Yomraspor’u 0-1 mağlup ederek olarak ikinci lige yükseldi.

Nazilli Belediyespor 2’inci lige yükseldi
İHA

01.05.2021, 17:39

Ligde şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşımayı başaran Nazilli Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Yomraspor'a konuk oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 0-1 galip ayrılmayı başaran Nazilli Belediyespor, Kütahyaspor'un maç sonucunu beklemeye başladı. Kütahyaspor'un İskenderun FK'ya 2-1 mağlup olması ile siyay-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve teknik heyet maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.
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