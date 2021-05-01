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farka gitti

maçında İzmir temsilcisi deplasmanda Ormanspor’u 40 sayı farkla yendi. Kaf-Kaf’ta Metecan 16 sayıyla yıldızlaştı

Pınar ksk farka gitti

1.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Ormanspor'u 40 sayı farkla 101-61 yendi. Son 4 maçını kaybeden İzmir ekibi, Başkent temsilcisini yenerek yeniden moral buldu. Yeşil-kırmızılı ekip, bu galibiyetle ligde ikinci sıraya yükseldi. Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, Metehan'ın basketleriyle ilk periyodu 33-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de baskısını sürdüren Kaf-Kaf, Onuralp ve Taylor'un basketleriyle devreye 50-35 önde girdi.

RAKİBE HÜCUM ŞANSI TANIMADI
Üçüncü periyotta ise baskısını iyice arttıran Pınar Karşıyaka, Ormanspor'dan Kikonovic ve Hagins'in sayılarına Morgan, Metehan ve Taylor'un sayılarıyla karşılık vererek skorun kapanmasını önledi. Son çeyrekte ise Başkent ekibi Ormanspor'un tamamen direncini kıran İzmir temsilcisi, M'Baye, Morgan, Metehan ve Onuralp'in etkili oyunuyla maçı 101-61 kazandı. Maçın bitimine doğru rakibine hücum etme şansı tanımayan KSK'de oyuncular galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.

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