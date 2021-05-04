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Haberler Spor Aydın Belediye transferde tam gaz

transferde tam gaz

Aydın Belediye transferde tam gaz

4.5.2021

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Ege temsilcisi son olarak orta oyuncu Emine Arıcı ile de sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emine ile 1 yıl daha. Geçen sezonun devre arası aramıza katılan değerli oyuncularımızdan Emine Arıcı ile 2021-2022 voleybol sezonunda da beraberiz. Emine Arıcı'ya mavibeyaz forma altında başarılar dileriz" denildi. Bilindiği üzere Aydın temsilcisinde geçtiğimiz hafta içerisinde Duygu Düzceler, Aslıhan Kılıç ve Ezgi Bektaş ile yeniden anlaşma sağlanmıştı. Misli.com Sultanlar Ligi ekibi ayrıca Galatasaray HDI Sigorta'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu ile de sözleşme imzalamıştı.
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