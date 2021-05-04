  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aydınspor yönetiminden açıklama

Aydınspor yönetiminden açıklama

Bir zamanlar ’yi 6-1 yenerek tarihe adını kaydettiren, ancak bugün amatör ligde ayakta kalmaya çalışan Aydınspor’da yönetim krizi yaşanmaya başladı. Klüp tarafından yapılan yazılı açıklama ile Genel Sekreter ’in ıslak imzalı istifası istenirken, çeşitli ithamlarla suçlanan Suat Deniz ise yönetim kurulu üyeliğinin ıslak imzalı olmadığını belirtti.

Aydınspor yönetiminden açıklama
İHA

04.05.2021, 17:15

Aydınspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüzün son olağan genel kurulunda Genel Sekreter görevi verilen Suat Deniz'in her fırsatta aşağılayıcı ve küçük düşürücü hallerde bulunan bir kulübün başarısıyla övünmesi, Aydınspor değerlerini hiçe sayarak bu kulübü kişisel sosyal medya hesaplarından tebrik etmesi, kulübümüzü ve taraftarlarımızı küçük düşürücü paylaşımlar yapılmasına kişisel sosyal medya hesaplarında müsaade etmesi tarafımızca olumlu karşılanmamıştır.

Sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklayan ancak ıslak imza ile dilekçeyi tarafımıza ulaştırmayan, yaptığı paylaşımlar nedeniyle değerli taraftarlarımızın da yoğun tepkisini alan Suat Deniz'in kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevki kararlaştırılmıştır. Aydınspor Kulübü olarak taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından hakkında yapılan açıklamalara ilişkin konuşan Suat Deniz ise "Ben Yunan takımını kutlamadım. Ben Aydın ilini temsil eden Nazillispor'u kutladım. Kimse geçmişteki bazı şeyleri unutmasın. Aydınspor takımının geçmişte Nazilli Beldeiyespor Kulübü Başkanı Esat Ergüler döneminde Nazilli Belediyesi tarafından gönderilen otobüse deplasmana gittiği günleri unutmasınlar. Benim ıslak imzamla istifamı bekleyenler beni ıslak imzamla ne zaman yönetime almışlar bunun da cevabını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydınspor yönetiminden açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.