İzmirli Sıla’dan tarihi madalya

CİMNASTİKTE İzmirli sporcuların başarılarına tarihi bir ilk daha eklendi. Bornova Belediyespor'da yetişen Sıla Karakuş, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak'la birlikte gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı. İkili, 44.830 puanla ikinci olup ülkemize trampolinde ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş için tebrik mesajı yayımladı.

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