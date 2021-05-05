G.Saray’dan Ada harekatı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar stoper Luyindama'yı iyi bir bedel karşılığı elinden çıkarmayı planlarken, yerine İngiltere'den Fabian Balbuena'yı transfer etmeyi planlıyor. İstanbul ekibinin, Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı stoperi transfer edeceği iddia edildi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı savunmacının menajeriyle temasa geçtiği konuşulan Aslan'ın, maliyet araştırması yaptığı öne sürüldü.

TERİM ONAY VERDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in de Balbuena için yönetime onay verdiği ve sezon bitmeden transferin bitebileceği aktarıldı. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor. Balbuena kariyerinde Paraguay'da Rubio, Nacional, Libertad ve Corinthians ekiplerinin formalarını terletti.



METİN ÖZTÜRK BAŞKANLIĞA ADAY OLDU

GALATASARAY'DA 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti. Öztürk yaptıkları başvurunun ardından kendileri açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, "Biz 20 aydır hazırlanıyorduk. Ekonomik manada çok ciddi sorunlar var. Onun için biz 44 kişilik bir ekiple bu işin altından kalkacağız" diyerek açıklama yaptı.



CİM-BOM'UN KARTAL'A KARŞI KOZU MOHAMED

SÜPER Lig'de 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray, kritik maça hazırlanıyor. Aslan'ın derbide en büyük kozu ise golcüsü Mohamed olacak. Sarıkırmızılı ekipte 14 maçta fileleri 7 kez havalandıran Mısırlı golcü oyuncuyu Fatih Terim, Beşiktaş maçına özel olarak hazırlıyor.