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Şampiyonlar Ligi'nde 'i eleyen Chelsea finalde

'da 1-1 berabere kalan Chelsea ile , Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiltere'de kozlarını paylaştı, 29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğindeki dev final öncesi son finalist belli oldu. Stamford Bridge'de Real Madrid'i sahadan silen, ve 'un golleriyle deviren Chelsea, finalde Manchester City'nin rakibi oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde

06.05.2021, 00:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021, 00:14

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.

İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.

85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.

FİNALİN ADI CHELSEA M. CİTY

Böylelikle Chelsea, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.

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