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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde

İspanya'da 1-1 berabere kalan Chelsea ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiltere'de kozlarını paylaştı, 29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğindeki dev final öncesi son finalist belli oldu. Stamford Bridge'de Real Madrid'i sahadan silen, Timo Werner ve Mason Mount'un golleriyle deviren Chelsea, finalde Manchester City'nin rakibi oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek.

06.05.2021, 00:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021, 00:14