UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.
İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.
85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.
FİNALİN ADI CHELSEA M. CİTY
Böylelikle Chelsea, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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