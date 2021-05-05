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Haberler Spor Sıla Karakuş’a çiçekli karşılama

’a çiçekli karşılama

Trampolinde ikinci olarak ilk gümüş madalyayı kazandıran sporcumuz memleketi ’e döndü

Sıla Karakuş’a çiçekli karşılama

5.5.2021

AVRUPA Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran sporculardan Sıla Karakuş, memleketi İzmir'de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı'na Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ile birlikte gelen Sıla Karakuş'u anne Tülay, baba Haydar ve kardeşi Duru Karakuş ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve milli sporcular karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle Sıla Karakuş'u karşılayan ailesi ve arkadaşları, genç sporcuyu tebrik etti. Bu sırada anne Tülay Karakuş, sevinç gözyaşı döktü. Sıla Karakuş, takım arkadaşı Elif Çolak ile önemli bir başarıya imza attıklarını, gururlu olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Yıl sonunda dünya şampiyonamız var. Aynı madalyayı orada da kazanmak istiyoruz. Olimpiyat oyunlarında da madalya hedefliyoruz." diye konuştu.
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