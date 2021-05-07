Fenerbahçe ilk maçta Galatasaray’ı yendi

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 73-66 yenerek seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ev sahipliğinde yarın Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. F.Bahçe ilk çeyreği 26-18 üstün kapattı. İkinci periyotta takımlar skor üretmekte zorlandı. Ancak F.Bahçe soyunma odasına 34-28 önde girdi. Üçüncü periyodu 13 sayılık farkla 60-47 kazanan Fenerbahçe, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve maçı 73-66 kazandı.