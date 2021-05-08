Aydın BŞB transferde bombaladı

SULTANLAR Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde bombaladı. Mavi-beyazlılar, 4 yıldır Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımında forma giyen Macar smaçör Greta Szakmary'i transfer etti. 29 yaşındaki milli oyuncu sezonu 2021 Almanya Kupası şampiyonluğuyla noktaladı. Szakmary, 2007-2010 arasında Betonut-NRK Nyiregyhaza (Macaristan), 2010-2015 arasında TEVA-Gödöllõi RC (Macaristan), 2015-2017 arasında Linamar-Bekescsabai RSE (Macaristan) ve 2017-2021 arasında SSC Palmberg Schwerin (Almanya) takımlarında oynadı.

İMZA ŞOV SÜRÜYOR

Galatasaray HDI Sigorta'dan 34 yaşındaki orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ve Fenerbahçe Opet'ten 24 yaşındaki libero Melis Yılmaz'ı renklerine katan Aydın BŞB, Çanakkale Belediyespor'dan 21 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Aydın BŞB'den transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Merve Nur. Sporcumuza başarılar diliyoruz" denildi. Merve Nur, son iki sezon Çanakkale Belediyespor'da yer aldı. ■ İHSAN KARATAŞ