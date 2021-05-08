HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe, bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Final serisinde F.Bahçe'nin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
F.Bahçe ile Galatasaray ikinci kez karşı karşıya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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