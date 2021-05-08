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Haberler Spor F.Bahçe ile Galatasaray ikinci kez karşı karşıya

F.Bahçe ile ikinci kez karşı karşıya

F.Bahçe ile Galatasaray ikinci kez karşı karşıya

8.5.2021

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe, bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Final serisinde F.Bahçe'nin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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