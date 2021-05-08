Haltercilerden 3 altın madalya

TAYLAND'IN başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nın 3. gününde milli halterciler 3 altın madalya kazandı. Besra Duman, kadınlar 55 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı. Besra'nın bu derecesi gençler kategorisinde de değerlendirildi. 73 kiloda ise Sibel Çam 125 kiloluk kaldırışıyla, Yasemin Ceylan Baydar ise kadınlar 61 kiloda 110 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Sporcularımız elde ettiği başarıların ardından sevinç yaşadı.

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