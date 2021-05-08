Tarladan Hokey Milli Takımı’na

Denizli'de faaliyet gösteren Güney Eziler Spor Kulübü'nün çim hokeyi sporcuları Emirhan Şafak Gökcan ile Tuğçe Güneş'in Hokey Milli Takımı'na davet edilmesi kentte büyük sevinç yaşadı. Tarlada kekik ekimi sırasında milli takım daveti alan iki sporcunun bu başarısı mahallede sevinç ile karşılanırken sporcular da milli formayı giyecek olmanın gurur ve sevincini bir arada yaşadı.

Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Şafak ve Tuğçe Güneş, Osmaniye'de başlayan U-16 Milli Takım kampına katıldı.

BAŞKAN GURURLU

İki başarılı sporcunun milli takım kampına seçilmesi Eziler Mahallesi'nde sevinç ile karşılandı. Kulüp başkanı Suat Arı, "4-5 yıldır burada çok güzel işler yapıldı. Sadece çim hokeyi değil, bocce, curling, ragbi, softball, badminton, tenis, paten, korball, voleybol, hemsball, kroket ve kriket sporları yapılmaya başlandı. Çocuklarımız spor yaptıkları gibi sosyalleştiler. Bu derslerine de yansıdı ve başarılı birer öğrenci oldular. Büyük gurur yaşıyoruz" dedi.

DUMAN DA ÇAĞRILDI

Güney Eziler Spor Kulübü'nün antrenörü Burak Duman da U-16 Hokey Milli Takımı yardımcı antrenörü olarak davet alarak, Osmaniye'deki kampa katıldı.

Öte yandan Osmaniye'de yapılması planlanan ve Eziler Hokey Takımını'nda katılacağı U-16 1. Lig müsabakaları ertelendi.

KAPTAN EDA'DAN 14 EŞOFMAN

FENERBAHÇE Opet ve Voleybol A Milli Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, danışmanı Çağatay Durgun aracılığı ile Eziler Hokey Takımı sporcularına 14 adet eşofman takımı gönderdi. Eziler Hokey Takımı Antrenörü Suat Arı, "Çocuklarım adına çok teşekkür ederim. Bir yerlerde insanların yüzündeki tebessüme sebep olabilmek çok özel ve değerli. Yasaklar bittiği ilk gün kızlarımızın üstünde fotosunu da paylaşacağım. Hep diyorum yine diyeceğim, 'iyi insanlar, iyi ki varlar' dedi.

■ SEBAHATTİN ALP