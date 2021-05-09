Balıkesir BŞB hayata döndü

TBL'DA son oynadığı 5 maçı kaybeden ve zirve yarışında tökezleyen Balıkesir BŞB, Bornova Belediyespor önünde hata yapmadı 84-76 kazanarak, Play- Off biletini aldı. İlk periyotu 19-15 önde geçmesine rağmen devreyi 34-32 geride kapatan yeşil-mavililer, üçüncü periyotta da toparlanamadı, son bölüme 57-56 mağlup girdi. Son çeyrekte maçı kopartan Balıkesir BŞB, 84-76 kazanıp kendine geldi. Balıkesir BŞB'de, Mack 28, Knowles 18, İzzet 12 ve Berkay 11 sayıyla yıldızlaştı.

■ SERVET SARUN