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Haberler Spor Manisa FK’nın Hasan Hatipoğlu ısrarı sürüyor

’nın ısrarı sürüyor

Manisa FK’nın Hasan Hatipoğlu ısrarı sürüyor

9.5.2021

MANİSA FK, Süper Lig ekibi Erzurumspor BŞB forması giyen stoper Hasan Hatipoğlu konusunda Eyüps- 17 por'la rakip oldu. Doğu ekibiyle bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol atan tecrübeli defans oyuncusu, transferin gözdesi oldu. Altınordu, Samsun, Sivas, Bolu ve Balıkesir'de oynayan Hasan için Ege ekibi bir adım önde.
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