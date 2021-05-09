Manisa FK’nın Hasan Hatipoğlu ısrarı sürüyor

MANİSA FK, Süper Lig ekibi Erzurumspor BŞB forması giyen stoper Hasan Hatipoğlu konusunda Eyüps- 17 por'la rakip oldu. Doğu ekibiyle bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol atan tecrübeli defans oyuncusu, transferin gözdesi oldu. Altınordu, Samsun, Sivas, Bolu ve Balıkesir'de oynayan Hasan için Ege ekibi bir adım önde.

DİĞER