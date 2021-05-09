Süper Lig yolcusu kalmasın

TFF 1. Lig'de şampiyon bugün belli olacak. 20.30'daki maçlarda Menemenspor-Adana Demirspor, Tuzlaspor-Giresunspor ve Adanaspor-Samsunspor maçları oynanacak. 67 puanlı üç takımdan averajla zirvede bulunan Adana Demirspor, İzmir deplasmanından 3 puanla ayrıldığı takdirde 26 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.

Adana ekibi yenilmesi ya da berabere kalması durumunda rakipleri GZT Giresunspor veya Yılport Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerine göre ikili averajda üstün. İkinci sıradaki Giresunspor, Tuzlaspor'u yenerse Samsun'a karşı ikili averajda üstün olduğu için Adana Demirspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım olabilir. A.Demir ve Giresun takılırsa Samsun gülecek.

SON BİLET BELLİ OLUYOR

TFF 1. Lig'de Play-Off için son bilet aranıyor. İstanbulspor ve Altay'ın ilk 6 içindeki garanti. 57 puanla 6. sırada bulunan Altınordu, bugün deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak 34. hafta mücadelesinde Sarper Barış Saka düdük çalacak. İzmir ekibi, prestij mücadelesi veren rakibini mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ilk kez Play-Off'a kalma başarısı gösterecek. Altınordu, puan kaybetmesi halinde takipçisi Keçiörengücü kazanırsa Play-Off biletini alacak.