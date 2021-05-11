Manisa Futbol’da Burak Çalık sesleri

TARİHİNDE ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa FK, dış transferde kolları sıvadı. 1. Lig'de de kalıcı olup, üst sıralara oynayacak bir kadro için arayışlara başlayan Manisa ekibi, sol kanat transferi için Karadeniz'e yöneldi. Yönetim, 1. Lig'de normal sezonu averajla 3. sırada tamamlayıp Play-Off'a kalan Samsunspor'da kadro dışı kalan Burak Çalık'ı gündemine aldı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçen Manisa FK, transferi en kısa sürede noktalayıp ilk imzasını attırmak istiyor. Çalık'ın da Manisa ekibinin teklifine olumlu yaklaştığı iddia edilirken, iki tarafın da önümüzdeki günlerde bir araya gelip pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor.

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