PETKİM kaldı Fethiye düştü

ING Basketbol Süper Ligi'nde erteme maçlarıyla birlikte normal sezon tamamlandı. OGM Ormanspor'un ardından ise düşen ikinci takım Lokman Hekim Fethiye Belediye oldu. Nefesleri kesen maçlar sonucunda Fethiye, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 93-83 mağlup etti. Karşılaşma sonunda ise Fethiyeli oyuncular cep telefonlarından Aliağa maçını takip etmeye başladı. İkili averajda üstün olduğu rakibi Petkimspor'un kazandığını gören yıldız isimler büyük üzüntü yaşadı.

RAY TAKIMINI TAŞIDI

Geçen sezon Süper Lig'e çıkan Muğla ekibi ilk senesinde tutunamadı. Sıkıntılı bir süreç yaşayan oyuncularının idman boykotu yaptığı Fethiye her şeye rağmen gösterdiği performans ile alkış topladı. Yine ligin yeni ekiplerinden olan Aliağa Petkimspor ise sanılı geçen sezonun finalini mutlu bitirdi. Petkim, deplasmanda Bahçeşehir'i geriden gelerek 91-85 mağlup etti. Maç sonunda Petkim oyuncuları büyük sevinç yaşadı. İzmir temsilcisinde zaferin baş mimarları 31 sayı atan Ray ile 22 sayıyla oynayan Dorukhan oldu

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz **, Özlem Yalman **

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Evans 8 **, Ali *, Green 19 ***, Ahmet 6 *, Thomas 11 **, Erkan 10 **, Stimac 31 ***

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray 31 ****, Yiğitcan **, Ege 6 **, Vasiliauskas 10 ***, Wimbush 5 **, Zack 9 ***, Canberk 2 **, Dorukhan 22 ***, Hummer 6 **

PERİYOTLAR: 27-19, 51-47, 71-67

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Alper Özgök

AFYON BELEDİYESPOR: Berke 22 ***, Ekrem 6 **, Harun 11 **, Evaldas 13 **, Macura 17 ***, Utku 5 *, Ali 9 *

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYE: Ledon 36 ****, Johnson 13 ***, Abu 8 ***, Cook 15 ***, Atkins 11 ***, Fırat *, Erdem 2 *, Hasan 4 *, Caner 2 *, Barış 2 **, Sercan *

PERİYOTLAR: 16-25, 41- 47, 56-71