Fethiye potada kahroldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u deplasmanda 93-83 mağlup eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yine de küme düşmekten kurtulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet alan lacivertbeyazlıların çabası, kümede kalmaya yetmedi. Fethiye Belediyespor, sezonu 30 haftada 9 galibiyetle tamamlarken, son maça kadar çekiştiği rakibi Petkimspor, aynı saatte deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup edip 10 galibiyete ulaşınca küme düşen taraf oldu.

ALKIŞ TOPLADILAR

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından sezonun başlamasına günler kala lige dahil edilip kadrosunu sezon içinde yaptığı transferlerle şekillendiren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, hazırlıksız girdiği ligdeki tarihinin ilk yılında küme düşse de mücadelesiyle alkış aldı. Maşbaşına 76.83 sayı atan lacivert-beyazlılar, 30 maçta potasında ortalama 89.77 sayı gördü, ligin en çok sayı yiyen takımı olarak kötü bir istatistik sergiledi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ