“Formula 1 Türkiye iptal oldu” iddiası

InterCity İstanbul Park'ta 11-13 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Formula 1 Türkiye GP ile ilgili dün kötü bir haber geldi. Saat 16 sularında Movistar F1 muhabiri Noemi de Miguel, F1 Türkiye yarışının iptal edildiğini iddia etti. Bu haber sonrası sosyal medya üzerinden bazı F1 hesapları da gelişmeyi doğruladı. F1 Türkiye GP için yayıncı kuruluş S Sport'tan da açıklama geldi. Kanal, Twitter hesabı üzerinden iptal kararını doğruladı. Kararın verilmesinde F1 takımlarının önemli bir kısmının İngiltere merkezli olmasının payı büyük olduğu öne sürüldü.

ÖNCE KANADA'DAYDI

Formula 1'de geçen sezon Lewis Hamilton'un şampiyonluğunu ilan ettiği ve otoritelerden tam not alan Türkiye Grand Prix'si, 2021 sezonu takvimine alınmasa da Kanada'da artan korona virüs vakaları nedeniyle hükümet ve F1 yönetimi yarışı iptal etmiş, yarışı yeniden organize etme isteğimiz nedeniyle Türkiye'ye vermişti. Türkiye GP'nin iptal edilişi resmen duyurulursa Formula 1'de sezon 22 yarış üzerinden devam edecek.