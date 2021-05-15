  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bal-Kes’te yönetimin Şimşek’e güveni tam

Bal-Kes’te yönetimin Şimşek’e güveni tam

Bal-Kes’te yönetimin Şimşek’e güveni tam

15.5.2021

TFF Birinci Lig'de kümede kalmayı son haftalarda başaran Aydeniz Et Balıkesirspor'da yönetimin, teknik direktör Yusuf Şimşek'e güveni tam. Kısıtlı kadroyla, kırmızı-lacivertli ekibi ligde bırakmayı başaran deneyimli teknik adamın kırmızı-lacivertli ekiple olan sözleşmesi de devam ediyor. Aydeniz Et Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, "Hocamıza güvenimiz tam. Yusuf Şimşek'in sözleşmesi devam ediyor.
Gelecek sezon da kulübümüzde iyi işlere imza atacağına inancımız tam" dedi. Kırmızıbeyazlı kulüpte bayram sonrası teknik direktör Yusuf Şimşek ve yönetimin bir araya gelerek gelecek sezonun planını yapması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes’te yönetimin Şimşek’e güveni tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.