Bal-Kes’te yönetimin Şimşek’e güveni tam

TFF Birinci Lig'de kümede kalmayı son haftalarda başaran Aydeniz Et Balıkesirspor'da yönetimin, teknik direktör Yusuf Şimşek'e güveni tam. Kısıtlı kadroyla, kırmızı-lacivertli ekibi ligde bırakmayı başaran deneyimli teknik adamın kırmızı-lacivertli ekiple olan sözleşmesi de devam ediyor. Aydeniz Et Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, "Hocamıza güvenimiz tam. Yusuf Şimşek'in sözleşmesi devam ediyor.

Gelecek sezon da kulübümüzde iyi işlere imza atacağına inancımız tam" dedi. Kırmızıbeyazlı kulüpte bayram sonrası teknik direktör Yusuf Şimşek ve yönetimin bir araya gelerek gelecek sezonun planını yapması bekleniyor.