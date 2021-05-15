Fethiye zor virajda

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off'a kalıp çeyrek finalde Yomraspor'u eleyen Fethiyespor, bugün yarı final ilk maçında İskenderun Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar, 19 Mayıs Çarşamba deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Muğla temsilcisi rakibini elemesi halinde, diğer 3 gruptan gelecek 3 takımla finale kalacak. Fethiye finale adını yazdırırsa 1. Grup'ta yarı final oynayan Buca 1928-Malatya Yeşilyurt Bld eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



BAŞKAN BAKIRCI: GÜVENİMİZ TAM

FETHİYESPOR Başkanı Esat Bakırcı, bugün kendi evlerinde karşılaşacakları İskenderun FK önünde rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor alıp final kapısını aralamak istediklerini belirtti. Lacivert-beyazlı ekibin Başkanı Esat Bakırcı, "İkinci maç öncesi evimizde kazanıp, final vizesi almak istiyoruz. Çok önemli iki maç daha oynayacağız.

Teknik kadro ve futbolculara güveniyoruz. Rakibimizi yenerek ikinci maça avantajlı çıkmak arzumuzdur" ifadelerini kullandı.