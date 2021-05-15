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Haberler Spor Turgutluspor’a Ercan bir katkı sağlayamadı

’a Ercan bir katkı sağlayamadı

Turgutluspor’a Ercan bir katkı sağlayamadı

15.5.2021

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 54 puanla 9. sırada tamamlayan Turgutluspor büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sezona teknik direktör İbrahim Cezayir ile fırtına gibi başlayan kırmızı-lacivertliler ligin büyük bir bölümünü zirve yarışı içinde götürdü. Cezayir'in ardından görev gelen Ramazan Kurşunlu da yönetimle fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldı. Son 11 maçta büyük umutlarla göreve gelen Abdullah Ercan da Kasaba'ya beklenen katkıyı yapamadı. Ercan'ın önderliğinde Turgutluspor, 11 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Abdullah Ercan'ın 0.64 puan ortalaması yakaladığı Manisa ekibi hedeflerinin çok uzağında kaldı.

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