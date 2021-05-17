Balıkesirspor’da rota Okan Alkan

TFF 1. Lig'de yeni sezona teknik patron Yusuf Şimşek'le Play-Off hedefiyle girmeye hazırlanan Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor'a veda eden eski oyuncusu Okan Alkan'la el sıkıştı. Geçen sezon Bal-Kes'ten Adana Demirspor'a gelen 29 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 20 maçın 17'sinde banko oynadı, 1451 dakika şans buldu.

2014-2015 sezonunda Bucaspor'dan Balıkesirspor'un yolunu tutan tecrübeli oyuncunun, yönetimin teklifine sıcak baktığı ve yuvaya dönmeye hazırlandığı gelen haberler arasında. Okan, Bal-Kes'te 5,5 sezonda 130 karşılaşmaya çıktı, 3 gol attı. Fenerbahçe'de profesyonel olan Okan, kariyerinde 348 maça çıktı, 9 gol attı.

SERVET SARUN