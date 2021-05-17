  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Balıkesirspor’da rota Okan Alkan

Balıkesirspor’da rota

Balıkesirspor’da rota Okan Alkan

17.5.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezona teknik patron Yusuf Şimşek'le Play-Off hedefiyle girmeye hazırlanan Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor'a veda eden eski oyuncusu Okan Alkan'la el sıkıştı. Geçen sezon Bal-Kes'ten Adana Demirspor'a gelen 29 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 20 maçın 17'sinde banko oynadı, 1451 dakika şans buldu.
2014-2015 sezonunda Bucaspor'dan Balıkesirspor'un yolunu tutan tecrübeli oyuncunun, yönetimin teklifine sıcak baktığı ve yuvaya dönmeye hazırlandığı gelen haberler arasında. Okan, Bal-Kes'te 5,5 sezonda 130 karşılaşmaya çıktı, 3 gol attı. Fenerbahçe'de profesyonel olan Okan, kariyerinde 348 maça çıktı, 9 gol attı.

SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesirspor’da rota Okan Alkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.