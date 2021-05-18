Adana Demirsporlu Hasan Kılıç yola çıktı

MANİSA Futbol Kulübü'nün, Adana Demirspor'dan ayrılan Hasan Kılıç'la söz kestiği ve oyuncunun imza için gelecek hafta kente geleceği konuşuluyor. Adana Demirspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 35 maçta 12 gol attı, 2 de asist yaptı.

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