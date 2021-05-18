Manisa FK’da hedef Cisse

MANİSA FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselmeyi başaran siyah-beyazlılar, Süper Lig'e veda eden Yukatel Denizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega'yla temaslarını sürdürürken, F.Bahçe'de sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek 36 yaşındaki Senegalli golcü Papiss Cisse'ye kanca attı.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şampiyonluk sonrası çilek transferi sözü sosyal medyada çalkalanırken, Manisa FK yönetiminin Cissse ve menajeriyle temasa geçtiği konuşuluyor.

ÇİLEK TRANSFERİ HAZIR

SÜPER Lig'den de birçok teklif alan yıldız oyuncuyu kadroya katarak 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle başlamayı arzulayan Manisa temsilcisi, görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Geçen sezon Alanyaspor formasıyla lig ve kupada attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cisse, bu sezon kupada 3 maçta oynadı, ligde 25 maçta sarı-lacivertli formayı terletti, 5 gol attı, 1 asist yaptı. Manisa FK'nın GZT Giresunspor'la yollarını ayıran defans oyurncusu Sadi Karaduman'la da ilgilendiği belirtiliyor.

188 GOL ATTI, 26 ASİST YAPTI

PAPİSS Cisse, Newcastle United, Metz, Freiburg, Alanyaspor, Shandong Taishan, Chatearoux ve Fenerbahçe'de oynadı. 36 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerinde 441 maçta 188 gol attı, 26 da asist yaptı.