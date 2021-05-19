Akigo’da kaptan Kadir veda etti

TFF Birinci Lig'de küme düşen Akhisarspor'da yaprak dökümü sezon başından beri devam ediyor. Manisa temsilcisinde 7 yıldır forma giyen Kadir Keleş de takımdan ayrıldı. Akigo'nun takım kaptanı sosyal medya hesabında paylaştığı yazıda, "Kaptanlığını yaptığım kupalar kaldırdığım UEFA maçları oynadığım bu güzide kulüpten artık ayrılıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. Yedi yıldır yeşil-siyahlı formayı giyen 33 yaşındaki sol bek, Manisa ekibiyle 160 maça çıktı, 4 gol ve asist yaptı. Akhisarspor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldıran Kadir Keleş, sezon başında yaşanan tüm maddi olumsuzluklara rağmen takımda kalmayı tercih etmişti.

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