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Haberler Spor Akhisarspor’da Doğukan yolcu

’da Doğukan yolcu

Akhisarspor’da Doğukan yolcu

21.5.2021

TFF Birinci Lig'e veda eden Akhisarspor'da oyuncular tek tek ayrılmaya devam ediyor. Yabancı oyunluların kenti terk ettiği Akigo'da kaptan Kadir Keleş'in ardından genç stoper Doğukan Nelik'te yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Akhisarsporlu genç yeteneği yakın takibe aldığı öğrenildi. Akhisarspor transferin olumlu sonuç kazanması ile kasasına yetiştirme bedelini koyacak. Sözleşmesi sona eren genç stoper, sezon ortasında sözleşme yenilemeyi kabul etmeyip takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Akhisarspor bu transfer netleşirse 600 bin TL yetiştirme bedeli alacak.
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