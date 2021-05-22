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Haberler Spor Akigo’da Doğukan’a iki talip daha var

’da Doğukan’a iki talip daha var

Akigo’da Doğukan’a iki talip daha var

22.5.2021

AKHİSARSPOR'DA bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan Doğukan Nelik'in talipleri artıyor. 20 yaşındaki stopere Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'un ardından yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile Ankaragücü de talip oldu. Altyapıda yetişip 2018 yılında profesyonel yapılan 20 yaşındaki stoper, bu sene 1. Lig'de formayı sırtına geçirip bir daha çıkarmadı. Bu transferden bonservis geliri elde edemeyecek Akigo, 23 yaş altındaki Doğukan, 8 yıldır altyapısında yer aldığı için yetiştiricilik bedeli alacak. Doğukan Nelik'in önümüzdeki hafta yeni takımının belli olacağı öğrenildi.
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