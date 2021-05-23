Nerden başlasam nasıl anlatsam. Bir tarafta şehrin tek takımı, ligin en zenginlerinden Samsunspor. Diğer tarafta, Türk gençlerine güvenerek sporcu üreterek emin adımlarla yoluna ilerleyen Altınordu. İzmir'deki 1-0'lık avantajla Samsun'da sahaya çıkan kırmızı-lacivertliler bunu en iyi şekilde kullandı. Bu tür maçlarda yok üçlü yok beşli yok tek çift muhabbeti olmaz. Sahaya yüreğini koyan, rakipten daha çok isteyen ve bir tutamda şans yanında olan yürür gider. İlk düdükle birlikte Altınordu isteğini ve arzusunu gösterdi. İlk yarının sonlarına doğru Metehan'ın attığı gol araladı final kapısını.

HAKKEDEN ÇIKSIN

İkinci yarı Ertuğrul Sağlam tüm riskleri alarak sahaya çıktı. Kimsenin anlamadığı VAR'dan gelen bir penaltıyla skor eşitlendi. Bu dakikadan sonra kalede Erhan Erentürk devleşti. Kaptan Sinan önderliğinde sahadaki tüm oyuncular 100'de 100'ünü vererek müthiş bir savunma yaptı. Rakiplerinden daha çok koşup ayakta sağlam kaldılar. TFF 1. Lig'de geçirilen yedi yılın sonunda ilk kez kalınan Play-Off'ta Altınordu finalde. Helal olsun size çocuklar. Tebrikler Hüseyin hocam. Yol arkadaşlarınızla doğru bildiğiniz yolda ilerleyip bugünlere geldiniz. Şimdi sıra geldi İzmir finaline. İzmir'e bir Süper Lig kulübü daha çok yakışacak. Gönül ister ki Altınordu ve Altay birlikte çıksın. Umarım finalde de hak eden adını Süper Lig'e yazdırır.