İbrahim Çolak adını tarihe yazdıracak

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı bir performans sergileyeceklerine inandığını söyledi. 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ilk sırayı aldıktan sonra, bu yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da rakiplerini geride bırakan Çolak, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda olimpiyat oyunları için hazırlanıyor. Zorlu bir kamp dönemi geçiren İbrahim Çolak, "Farklı salonlarda aynı antrenmanı yapabilmeyi de öğreniyorum. Her şekilde antrenmanlarla kendimi hazırlıyorum. Gerçekten yorucu geçiyor. Buradaki antrenman programı bir tık daha zor. İyi bir performans çıkartmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



'İYİ İŞLER ÇIKARTACAĞIZ'

Tokyo'da ilk olimpiyatına katılacağına dikkati çeken Çolak, şunları kaydetti: "O yüzden heyecanlı olacağım kesin. Şu anda yavaş yavaş başlıyor o heyecan. Oraya gidince olimpiyat heyecanı daha fazla olacaktır. Geçmiş yıllarda katıldığım yarışmalarda elde ettiğim tecrübeler sayesinde, olimpiyatta heyecanımı kontrol edebileceğimi düşünüyorum." Literatürde "Çolak" isminde bir hareketinin bulunduğunu hatırlatan İbrahim Çolak, "Bu konuda gerçekten çok mutluyum böyle bir şey başarabildiğim için. Bunun benim için manevi değeri çok daha başka" dedi. Milli cimnastikçi Çolak, çocuklara ve gençlere tavsiyelerde de bulundu.