Manisa FK büyük oynuyor

Manisa FK, golcü Hugo Rodallega'nın yanı sıra Denizlispor'la sözleşmesi biten sol bek Sakıb Aytaç ile ilgileniyor.

Giresun'dan Sadi Karaduman, Hatay'dan Selim Ilgaz'la anlaşan Manisa FK, Konyaspor'un da istediği Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ile anlaşma sağladı. Manisa ekibinin Denizlispor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcunun transferini kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor. Manisa temsilcisi ayrıca, Denizlispor'la anlaşması biten sol bek Sakıb Aytaç ile de görüşmelerini sürdürüyor.

29 yaşındaki Aytaç, Gençlerbirliği, Tavşanlı Linyit, Antalyaspor, Kayserispor ve Yeni Malatya'da forma giydi, bu sezon Denizlispor'da 17 maçta forma giydi, 1 gol attı.



ULUSAL LİSANSI ALDILAR

Manisa Futbol Kulübü, Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, TFF tarafından yapılan inceleme sonunda Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

TFF, Kulüp Lisans Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi. Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, TFF 1. Lig'den İstanbulspor ve Manisa FK'ya UEFA lisansı verildi.

SERVET SARUN