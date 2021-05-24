Oğuz Çetin’den övgü dolu sözler

MANİSA Futbol Kulübü Altyapı Sorumlumuz Özcan Nalbantar ve Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Ümit Milli Takım Antrenörü ile U-16 Milli Takım Teknik Direktörü Övünç Soykan Başar ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Çetin, "Manisa Futbol Kulübü bu sezon kendi liginde önemli bir başarıya imza atarak namağlup şampiyon oldu. A takım bazında büyük başarı elde eden Manisa FK, altyapıda da ciddi işlere imza atıyor. Kulübün tesisleşmesini ve altyapıya verdiği önemi yakından takip ediyorum.

Tesisleşmeye ve altyapıya ciddi yatırım yapan örnek kulüplerden biri" dedi. Ziyaret sonunda Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'e üzerinde adının yazılı olduğu Manisa Futbol Kulübü forması ve kulübün ürünlerinin yer aldığı bir paket hediye etti.



HEDEF MİLLİ TAKIMLARA ÇOK SPORCU GÖNDERMEK

AKADEMİNİN çalışmaları hakkında bilgi veren altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar, "Manisa Futbol Kulübü olarak altyapıya ciddi önem ve yatırım yapıyoruz. Öz kaynağın önem kazandığı bu süreçte akademimizden yetenekli sporcular çıkarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanımız Mevlüt Aktan, maddi ve manevi olarak hep yanımızda. Manisa FK Akademimizden çıkan ve Milli Takımda bizi gururla temsil eden Yiğit Kerem gibi Türk futboluna örnek ve yetenekli sporcular kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Milli Takımlarımıza daha çok sporcu göndermek en büyük hayalimiz. Bunun için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK