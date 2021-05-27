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Haberler Spor Filenin Sultanları doludizgin

Filenin Sultanları doludizgin

Filenin Sultanları doludizgin

27.5.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'yı 3-0 (25-13, 25-23, 25-16) mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı. Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; bu ikiliye Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11, Meliha İsmailoğlu 6, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı. Mücadeleye çok etkili başlayan ay-yıldızlılar, teknik molasını da önde geçtiği seti 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti.

SIRADAKİ RAKİP POLONYA
İkinci sette İtalya ekibi oyunda dengeyi kursa da milliler, son bölümde tecrübesiyle seti 25-23 alarak 2-0 yaptı skoru. Üçüncü sette yine A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ezici bir üstünlüğü vardı. Baştan itibaren baskısını kuran milliler, seti 25-16 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ikide iki yapmayı başardı. Filenin Sultanları, 3. maçında bugün 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

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