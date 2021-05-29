M.Başakşehir Hagi’ye talip

Medipol Başakşehir'in, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin, Glasgow Rangers'de forma giyen oğlu Ianis Hagi'ye talip olduğu belirtildi. Rumen basınında İstanbul ekibinin bu sezon İskoçya 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Rumen futbolcusu Ianis Hagi'ye teklif götürdüğü yer aldı. Hagi, Glasgow Rangers formasıyla bu sezon toplamda 45 maça çıkan Hagi, takımına 8 gol, 15 asistlik katkı sağladı. Şuan tatilde olan yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içinde kararını vereceği ifade edildi.