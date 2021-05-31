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Haberler Spor Türkiye - Gine I CANLI ANLATIM

Türkiye - Gine I CANLI ANLATIM

Euro 2020 öncesi 'da hazırlık kampında bulunan A Milli Takım'ımız ile Gine Milli Takımı'nı Antalya Stadyumu'nda konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte maçın canlı anlatımı...

Türkiye - Gine I CANLI ANLATIM

31.05.2021, 19:26

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ımız, Antalya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesinde Gine ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - GİNE MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes

GİNE (muhtemel): Keita, M. Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante

TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gine maçı 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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