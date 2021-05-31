Ülkü Yarış Pisti’nde heyecan fırtınası

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu'nun İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları'nda kadın sporcular kıyasıya mücadele etti. İlk kez düzenlenen sadece kadın sporcuların yarıştığı R25 Kadınlar Kupası'nda milli yarışçımız İlayda Yağmur Yılmaz birinci geldi. Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarışları büyük bir heyecanla takip etti. Yarışın çok güzel geçtiğini belirten İlayda Yağmur Yılmaz, " Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kenan Sofuoğlu'nun destekleriyle güzel bir organizasyon yaptık. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.